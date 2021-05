Napoli-Cagliari: le formazioni ufficiali (Di domenica 2 maggio 2021) Ecco le scelte di Gattuso e Semplici per la sfida tra Napoli e Cagliari, match valido per la 34a giornata di Serie A: Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Cagliari (3-5-1-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Duncan, Deiola, Lykogiannis; Nainggolan; Pavoletti. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) Ecco le scelte di Gattuso e Semplici per la sfida tra, match valido per la 34a giornata di Serie A:(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.(3-5-1-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Duncan, Deiola, Lykogiannis; Nainggolan; Pavoletti. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DiMarzio : #Napoli, le probabili scelte di #Gattuso per il match contro il #Cagliari - sscnapoli : ?? | #NapoliCagliari sarà diretta dall’arbitro Fabbri di Ravenna. ?? - sportli26181512 : Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Allo stadio Maradona va in scena la sfida… - napolimagazine : DIRETTA ONLINE - Serie A, Napoli-Cagliari: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali: titolari Osimhen e Lozano; Pa… -