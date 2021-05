MotoGP, Valentino Rossi: “Razali? Ho la sua fiducia. Difficoltà su grip e setting, non siamo dove volevo” (Di domenica 2 maggio 2021) Valentino Rossi prosegue nel suo difficilissimo momento in pista e la crisi di risultati è ormai lampante. Il Dottore ha raccolto appena quattro punti in quattro gare disputate in questa stagione, il GP di Spagna non ha permesso al centauro di Tavullia di invertire la rotta. Uno dei tracciati da lui più graditi, dove ha vinto ben sette volte, non è bastato al nove volte Campione del Mondo per rialzare la testa e ha concluso la gara in una mesta 17ma posizione. Il numero 46 era scattato proprio da quella casella sulla griglia di partenza e così è giunto sul traguardo, al termine di una prova decisamente anonima e in cui ha faticato dall’inizio alla fine. L’alfiere della Yamaha Petronas sembra essere entrato in un tunnel di cui non si vede la fine, mentre il compagno di squadra Franco Morbidelli ha conquistato un bel terzo posto alle ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021)prosegue nel suo difficilissimo momento in pista e la crisi di risultati è ormai lampante. Il Dottore ha raccolto appena quattro punti in quattro gare disputate in questa stagione, il GP di Spagna non ha permesso al centauro di Tavullia di invertire la rotta. Uno dei tracciati da lui più graditi,ha vinto ben sette volte, non è bastato al nove volte Campione del Mondo per rialzare la testa e ha concluso la gara in una mesta 17ma posizione. Il numero 46 era scattato proprio da quella casella sulla griglia di partenza e così è giunto sul traguardo, al termine di una prova decisamente anonima e in cui ha faticato dall’inizio alla fine. L’alfiere della Yamaha Petronas sembra essere entrato in un tunnel di cui non si vede la fine, mentre il compagno di squadra Franco Morbidelli ha conquistato un bel terzo posto alle ...

