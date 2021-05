Lazio Genoa 0-0 LIVE: Lazio in pressione (Di domenica 2 maggio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Lazio e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Olimpico”, Lazio e Genoa si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Genoa 0-0 MOVIOLA 1? Comincia il match – Giacomelli dà il via alla sfida tra Lazio e Genoa. 3? Subito Lazio – Iniziativa personale di Lazzari, la difesa del Genoa respinge, ma di prima ci prova Immobile: Perin c’è. 5? Ci prova Lulic – Perfetto cross di Lazzari, Lulic ci prova di testa, ma non trova la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Comincia il match – Giacomelli dà il via alla sfida tra. 3? Subito– Iniziativa personale di Lazzari, la difesa delrespinge, ma di prima ci prova Immobile: Perin c’è. 5? Ci prova Lulic – Perfetto cross di Lazzari, Lulic ci prova di testa, ma non trova la ...

LazionewsEu : 14' - Il Genoa si chiude per proteggere la porta di Perin. Pressione asfissiante della Lazio che va vicina al vanta… - TipsterRobbo : Lazio v Genoa ???? Italy Serie A Lazio to score in both halves @ 2.25 Stake 1u - Backn19bauer : Madonna genoa contro la lazio sempre solidissimo - Corriere : Lazio-Genoa: tiro di Immobile, Perin risponde in angolo Live 0-0 - milanista81 : Un Genoa molto combattivo. 10 minuti e già 4 occasioni concesse alla Lazio ?? -