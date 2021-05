Isola dei Famosi, anticipazioni 3 maggio: a rischio eliminazione Gilles Rocca, Elisa Isoardi in Studio (Di domenica 2 maggio 2021) Continua l’appuntamento del lunedì sera con l’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi che si sta avvicinando verso il cosiddetto “giro di boa” di questa quindicesima edizione. Stando alle anticipazioni della nuova puntata che vedremo in onda lunedì 3 maggio 2021, dicono che ci saranno delle nuovissime sfide che i concorrenti rimasti in gioco dovranno affrontare, poi assisteremo anche ad una nuova eliminazione. Tra quelli che rischiano più di tutti vi è Gilles Rocca che probabilmente potrebbe essere tra gli eliminati di questa settimana. Poi ci saranno gli occhi puntati anche sul ritorno in Studio di Elisa Isoardi dopo il brutto incidente la quale l’avrebbe costretta al ritiro ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 2 maggio 2021) Continua l’appuntamento del lunedì sera con l’dei, il reality show condotto da Ilary Blasi che si sta avvicinando verso il cosiddetto “giro di boa” di questa quindicesima edizione. Stando alledella nuova puntata che vedremo in onda lunedì 32021, dicono che ci saranno delle nuovissime sfide che i concorrenti rimasti in gioco dovranno affrontare, poi assisteremo anche ad una nuova. Tra quelli che rischiano più di tutti vi èche probabilmente potrebbe essere tra gli eliminati di questa settimana. Poi ci saranno gli occhi puntati anche sul ritorno indidopo il brutto incidente la quale l’avrebbe costretta al ritiro ...

