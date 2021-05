Il video di Conte | ad Appiano Gentile si lucidano gli scudetti In attesa dell’Atalanta

(Di domenica 2 maggio 2021) Dopo la vittoria di Crotone manca ormai pochissimo per l’Inter per festeggiare il 19° scudetto della sua storia. Scudetto che potrebbe arrivare già oggi, se l‘Atalanta non dovesse battere il Sassuolo. Intanto la festa è già iniziata, già ieri sera negli spogliatoi dello Scida di Crotone. Festa che è pronta ad esplodere anche ad. Atalanta permettendo. Antonio, su Instagram, ha postato undove ritrae un collaboratore dell’Inter lucidare glidavanti al centro tecnico nerazzurro. “Intanto al Centro Sportivo non si smette mai di lavorare…Grazie Reiner #alltogether ” così ha scritto il tecnico salentino che ormai è pronto a far partire la festa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio...

