Giro di Romandia 2021: Remi Cavagna conquista la cronometro conclusiva, classifica generale a Geraint Thomas. 3° Fausto Masnada (Di domenica 2 maggio 2021) Il transalpino Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) vince la cronometro conclusiva del Giro di Romandia 2021, la quale era lunga 16,2 chilometri e si snodava tra le strade di Friburgo. Secondo posto per l’elvetico Stefan Bissegger (EF Education Nippo), mentre Geraint Thomas (Ineos) ha conquistato il terzo gradino del podio. Quest’ultimo, inoltre, data la prova a dir poco deludente di Michael Woods (Israel Start-Up), si è imposto nella classifica generale. Il canadese, peraltro, è sceso addirittura al quinto posto. Sul podio insieme a Thomas, invece, salgono, nell’ordine, l’australiano Richie Porte (Ineos) e l’azzurro Fausto Masnada ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Il transalpino(Deceuninck-Quick Step) vince ladeldi, la quale era lunga 16,2 chilometri e si snodava tra le strade di Friburgo. Secondo posto per l’elvetico Stefan Bissegger (EF Education Nippo), mentre(Ineos) hato il terzo gradino del podio. Quest’ultimo, inoltre, data la prova a dir poco deludente di Michael Woods (Israel Start-Up), si è imposto nella. Il canadese, peraltro, è sceso addirittura al quinto posto. Sul podio insieme a, invece, salgono, nell’ordine, l’australiano Richie Porte (Ineos) e l’azzurro...

