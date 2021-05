Digitale terrestre, un milione di tv a rischio blackout: ecco quali (Di domenica 2 maggio 2021) Digitale terrestre, attenzione alla brutta sorpresa improvvisa: milioni di televisori potrebbero smettere di funzionare all’improvviso Arrivato anche maggio, l’Italia si avvicina sempre di più allo swicht-off nazionale atteso per settembre. Da tale periodo, infatti, la nazione inizierà a muoversi per passaggio in DVB-t2 basato sul 5G. Questa permetterà in particolare una miglior qualità della trasmissione, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 2 maggio 2021), attenzione alla brutta sorpresa improvvisa: milioni di televisori potrebbero smettere di funzionare all’improvviso Arrivato anche maggio, l’Italia si avvicina sempre di più allo swicht-off nazionale atteso per settembre. Da tale periodo, infatti, la nazione inizierà a muoversi per passaggio in DVB-t2 basato sul 5G. Questa permetterà in particolare una migliortà della trasmissione, L'articolo proviene da Consumatore.com.

