Ci sarà un boom economico post pandemia? Ecco cosa ci insegna la Storia di L Varlese

(Di domenica 2 maggio 2021) “C’è un romanzo molto famoso che si intitola “L’età incerta” pubblicato ad inizi anni ’50 dal romanziere inglese Leslie P. Hartley che ha un incipit folgorante. Dice: ‘Il passato è un Paese straniero, tutto si svolge in modo diverso laggiù‘”. Quando raggiungiamo al telefono Gilberto Corbellini, Professore ordinario didella medicina presso l’Università La Sapienza di Roma, ci saluta con questa citazione. E’ la premessa per ripercorrere le tappe di quello che nellaè successo a seguito di grossi sconvolgimenti “non finanziari”, come possono essere appunto le pestilenze o le epidemie, e per capire se davvero dalla fine delladi Coronavirus ci si può aspettare una ripresa economica e sociale senza precedenti, un vero e proprio. A teorizzare questo, un recente articolo apparso su The ...