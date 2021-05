Calciomercato Juventus | addio Ronaldo | Destinazione a sorpresa

(Di domenica 2 maggio 2021) Ancora una doppietta decisiva in ottica Champions per Cristiano, ma il suo futuro è ancora in bilico: suggestione acon l’intreccio con il big Cristianocontinua a… L'articoloè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Gazzetta_it : #Szczesny ai titoli di coda. La #Juventus si prepara alla plusvalenza e all’operazione #Donnarumma - DiMarzio : Quando #Leon poteva andare alla #Juventus: il retroscena di #calciomercato - RaiSport : I possibili obiettivi della #Juve ?? #atuttarete #Calciomercato #Juventus - gilnar76 : Lapo Elkann ‘pazzo’ di Ron ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - calciomercatoit : ULTIME CMIT - #Inter, #Juventus e #Napoli avvisate: pressing #AtleticoMadrid per #KaioJorge ??? @danieletrecca -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

FINALE - Il Milan ha ancora quattro sfide importanti da affrontare, a partire dalla prossima contro la, capace di vincere in rimonta con l'Udinese grazie alla doppietta di Ronaldo. Quella ...... direttore tecnico dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' dopo la sconfitta contro laper 1 - 2. Marino si è sfogato per le decisioni arbitrali di Chiffi e l'atteggiamento ...© 2008-2021 AreaNapoli.it - Testata giornalistica sportiva registrata al Tribunale di Napoli con autorizzazione numero 21 del 29 marzo 2011, direttore responsabile Alessandro Sep ...Il Milan avrebbe già trovato il sostituto ideale per un sempre più probabile addio di Calhanoglu: scopriamo di chi si tratta e la trattativa in corso.