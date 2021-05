Calcio | Serie A | i risultati della 34 a giornata dopo i primi tempi

sportmediaset : Bufera sugli arbitri: 'Giudizi truccati per arrivare in Serie A'. #SportMediaset - Gazzetta_it : #Donnarumma agli ultrà: “Voglio restare”. I tifosi: “Potresti essere il Totti del #Milan” - Eurosport_IT : Una grave denuncia fa tremare il mondo arbitrale ???? #SerieA | #Arbitri - izmnok : RT @Gazzetta_it: Inizia il secondo tempo Sassuolo-Atalanta 0-1 - Gazzetta_it : Inizia il secondo tempo Napoli-Cagliari 1-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

SardiniaPost

Se l' non vince, l'Inter è campione d'Italia. E non sarà facile contro un che ancora spera in un piazzamento europeo. I bergamaschi, secondi in classifica, vogliono conquistare il prima possibile la ...Purtroppo abbiamo sofferto nel finale, ma ci sta, giochiamo inA. Infatti, abbiamo creato ... siamo in un ottimo momento: i ragazzi sono stati bravissimi per 80 minuti di grande, potevamo ...Roma, 2 mag. – (Adnkronos) – I risultati della 34/a giornata di Serie A dopo i primi tempi: Bologna-Fiorentina 1-1; Napoli-Cagliari 1-0; Sassuolo-Atalanta 0-1; Lazio-Genoa 4-3 (giocata alle 12.30); Ve ...Mario Balotelli parla ancora di lui. Ora un giocatore del Monza, che milita nella Serie B italiana, l'ex attaccante e olimpionico del Nizza è stato ...