Atletica | pasticcio della 4×100 alle World Relays! Tortu e Jacobs si devono accontentare dell’argento

(Di domenica 2 maggio 2021) Grandissima delusione per lamaschileRelays 2021 dileggera, i cosiddetti Mondiali di staffette che vanno in scena a Chorzow (Polonia). L’Italia si era presentata alla finale con il miglior tempo delle batterie, dove ieri aveva timbrato un buon 38.45 staccando il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021, ed era indiscutibilmente la grande favoritavigilia. Gli azzurri, però, hanno pasticciato troppo e si sono dovutidel secondo posto, un argento tutt’altro che esaltante considerando le premesse e gli atleti scesi in pista. Tra l’altro la medaglia è arrivata graziesqualifiche di Brasile e Ghana, giunte qualche minuto dopo la conclusionegara. Eseosa Desalu è partito molto bene e ha passato un ottimo ...

Grandissima delusione per la 4x100 maschile alle World Relays 2021 di atletica leggera, i cosiddetti Mondiali di staffette che vanno in scena a Chorzow (Polonia). L'Italia si era presentata alla final ...Perché sono così importanti le World Relays di sabato e domenica in Polonia? Semplice: perché rappresentano la porta d'ingresso per le Olimpiadi di Tokyo, e anche per i Mondi ...