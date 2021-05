Anche la Gallura nell' esibizione di Stefano Fresi sul palco del 1 Maggio

Cherye60263984 : @amata_giulia @IostoconTarabas Anche in Gallura (Sardegna) si dice “cussì” ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Gallura

Gallura Oggi

La Vasca di Britti in gallurese C'è stataun po' disul palco del Concertone del Primo Maggio di Roma , non solo nelle origini del conduttore Stefano Fresi, attore, doppiatore e compositore, main una sua esibizione. A ...... con attenzione alle notizie più locali epiù piccole. L'obiettivo per noi resterà sempre lo stesso: raccontare la provincia prestando attenzione a tutti. Un nuovo quotidiano, quindi, che ...In totale sono stati eseguiti 1.190.323 tamponi, per un incremento complessivo di 4.047 test rispetto al dato precedente. Sono 54.691 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sar ...Prorogata anche l’ordinanza relativa all’accesso alle seconde case per i non residenti, “consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e/o di indifferibilità ...