1988 - 89, lo scudetto dei record. Bergomi: 'Quel patto con il Trap...' (Di domenica 2 maggio 2021) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Inter: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 2 maggio 2021 Leggi su gazzetta (Di domenica 2 maggio 2021) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Inter: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 2 maggio 2021

acmilan : #OnThisDay in 1988 What a match and what a day! A vital win in the Scudetto race ?? Al San Paolo è uno spettacol… - OptaPaolo : 11 - L’Inter torna a vincere il campionato di Serie A 11 anni dopo il precedente, conquistato nel 2009/10, stagione… - loris_assi : RT @OptaPaolo: 11 - L’Inter torna a vincere il campionato di Serie A 11 anni dopo il precedente, conquistato nel 2009/10, stagione del Trip… - IntenditoreJuve : Brava Inter! Primo scudetto regolare dal 1988-89. Peccato solo per il fallimento societario imminente #FORZAINTER #Anala - pccpla : RT @OptaPaolo: 11 - L’Inter torna a vincere il campionato di Serie A 11 anni dopo il precedente, conquistato nel 2009/10, stagione del Trip… -