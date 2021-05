100 giorni dall’ultima rete: Lozano chiamato ad invertire la rotta contro il Cagliari (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoEra lo scorso 24 gennaio quando l’esterno messicano Hirving Lozano mise a segno la sua ultima rete in campionato. Da quel momento sono trascorsi 100 giorni in ombra tra l’infortunio ed un lento recupero. Oggi con il Cagliari dovrà giocarsi la sua occasione. Mister Rino Gattuso ha punto molto su di lui, è stato il grande protagonista della prima parte di stagione quando tutto sembrava andare per il verso sbagliato. Lozano era l’unica certezza per il tecnico calabrese. Oggi gli azzurri scenderanno in campo contro il Cagliari. Sarà una partita molto delicata. Da una parte gli azzurri cercano la vittoria per la Champions, dall’altra i sardi hanno bisogno di punti salvezza. Nelle ultime giornate i campionato le squadre che sono in lotta per ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoEra lo scorso 24 gennaio quando l’esterno messicano Hirvingmise a segno la sua ultimain campionato. Da quel momento sono trascorsi 100in ombra tra l’infortunio ed un lento recupero. Oggi con ildovrà giocarsi la sua occasione. Mister Rino Gattuso ha punto molto su di lui, è stato il grande protagonista della prima parte di stagione quando tutto sembrava andare per il verso sbagliato.era l’unica certezza per il tecnico calabrese. Oggi gli azzurri scenderanno in campoil. Sarà una partita molto delicata. Da una parte gli azzurri cercano la vittoria per la Champions, dall’altra i sardi hanno bisogno di punti salvezza. Nelle ultime giornate i campionato le squadre che sono in lotta per ...

ItaliaViva : Al 31 dic 2026 - data di chiusura dei cantieri e avvio delle opere del Recovery - ci sono meno di 2mila giorni. Per… - Agenzia_Ansa : Gli Usa svoltano, allentando l'uso delle mascherine all'aperto per le persone pienamente vaccinate. Joe Biden può q… - elenabonetti : 100 giorni di @JoeBiden e gli Stati Uniti hanno un Piano per le famiglie. Dove c'è un governo con una visione chiar… - ElCoyot83640402 : RT @Bluefidel47: Le grandi conquiste della medicina dogmatica. E poi vogliono obbligare a fare un vaccino sperimentato in 45 giorni, quand… - anteprima24 : ** 100 giorni dall'ultima rete: Lozano chiamato ad invertire la rotta contro il Cagliari ** -