Un video sull’esame farsa di Suarez Non è Scherzi a parte | ma un reato

(Di sabato 1 maggio 2021) Su quello che è ormai noto come l’esamedi Luisspunta anche un. La contestata prova a cui è stato sottoposto il calciatore uruguaiano presso l’Università per stranieri di Perugia è stata registrata dagli investigatori della Guardia di finanza, che avevano piazzato una telecamera nascosta in una plafoniera dell’ateneo. Le prime parole pronunciate dal campione davanti a due esaminatori, che certificheranno poi una sua conoscenza dell’italiano di livello B1 necessaria per ottenere la cittadinanza comunitaria, procedura al cui esito era legata la trattativa in quel momento in corso con la Juventus? “Mi chiamo Luis… sono nato in Uruguay… sono calciatore professionista”. Ma a colpire è la descrizione che il bomber fa di un’immagine: “Bambino porta cocomera… cocomero”. Un...