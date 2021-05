Traffico Roma del 01-05-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 maggio 2021) Luceverdema pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto in redazione Marina riccomi incidente su via Cristoforo Colombo breve code lungo la carreggiata centrale in prossimità di Piazza del lavoro quindi reazione del raccordo un secondo incidente poi sul viadotto Giubileo del 2000 rallentamenti verso Prima Porta circolazione per il resto regolare sulla rete viaria della città è in corso una manifestazione in forma statica in Piazza di Montecitorio possibili deviazioni fino alle 18 nell’area compresa tra via della Colonna Antonina e l’obelisco nel tardo pomeriggio a partire dalle 18 chiusa al transito Piazza Vidoni Per lo svolgimento di una manifestazione nelle vicinanze di Corso Vittorio Emanuele possibili disagi per ilfino alle 20 circa resta chiusa la linea B della metropolitana da ieri il servizio interrotto a causa di un guasto tra le ...