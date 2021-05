Polemica su Pio e Amedeo per le frasi su omosessuali. Partito Gay: “Show omofobo in tv” (Di sabato 1 maggio 2021) Polemica dopo l’ultima puntata di ‘ Felicissima sera’ Show condotto e scritto da Pio e Amedeo per le frasi su omosessuali, ebrei e neri. Il duo comico foggiano, ieri sera nell’ultima puntata del loro programma ‘Felicissima sera’, hanno creato non poche polemiche nel mondo social e della politica con un monologo di una ventina di minuti: “Ci vogliono far credere che la civiltà sta nelle parole, ma è tutto qua nella testa”, ha detto Amedeo, “fino quando non ci cureremo dall’ignoranza di quelli che dicono con fare dispregiativo, che è quello il problema, ci resta un unica soluzione: l’autoironia”. E da lì in poi i due comici hanno puntato il dito contro tutti gli stereotipi del politicamente corretto, passando per donne, ebrei, neri, ed arrivare agli ... Leggi su ck12 (Di sabato 1 maggio 2021)dopo l’ultima puntata di ‘ Felicissima sera’condotto e scritto da Pio eper lesu, ebrei e neri. Il duo comico foggiano, ieri sera nell’ultima puntata del loro programma ‘Felicissima sera’, hanno creato non poche polemiche nel mondo social e della politica con un monologo di una ventina di minuti: “Ci vogliono far credere che la civiltà sta nelle parole, ma è tutto qua nella testa”, ha detto, “fino quando non ci cureremo dall’ignoranza di quelli che dicono con fare dispregiativo, che è quello il problema, ci resta un unica soluzione: l’autoironia”. E da lì in poi i due comici hanno puntato il dito contro tutti gli stereotipi del politicamente corretto, passando per donne, ebrei, neri, ed arrivare agli ...

