Pio e Amedeo, Twitter si accende dopo lo show (Di sabato 1 maggio 2021) Pio e Amedeo scalano le tendenze di Twitter dopo l'ultima puntata di Felicissima Sera. A far discutere sono le considerazioni dei due comici sul 'politically correct' e sull'uso di termini che verrebbero stigmatizzati in maniera eccessiva. "Pio e Amedeo: terrone non è più un insulto. Due anni fa ero in treno, stavo andando a Torino. Di fianco a me c'era un gruppo di persone che stavano andando a lavoro a giudicare dall'abbigliamento e dai discorsi. A un certo punto uno di loro dice: dovremmo colonizzare il sud", scrive un utente. "Qualcuno spieghi a Pio e Amedeo che si parla di autoironia se si ride di se stessi. Loro non sono né omosessuali né neri, le discriminazioni non riguardano loro e non tocca a loro decidere cosa faccia ridere, cosa no e come reagire", si legge in un altro messaggio.

StefanoGuerrera : ho una sfida per Pio e Amedeo, visto che vogliono dire tutto quello che non si può dire, che provassero anche a bestemmiare stasera - matteosalvinimi : Figli a letto, piatti lavati, un mirto e... Pio e Amedeo ?? #FelicissimaSera - StefanoGuerrera : se davvero pensate che il pezzo di Pio e Amedeo di ieri sia giusto, oltre a non capire - fidatevi - siete parte del problema. - alessandros2405 : RT @ironmanolan: Chissà perché due uomini bianchi etero quali Pio e Amedeo si sentono in dovere di stigmatizzare il politically correct in… - Ele50914029 : RT @AlbertoPots: Scusate Pio e Amedeo se quando mi chiamano “ricchione” per strada, se quando ho paura di camminare mano nella mano col mio… -