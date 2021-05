Pio e Amedeo, il monologo a Felicissima Sera fa discutere: 'Vi chiamano neg*i? Voi ridetegli in faccia' (Di sabato 1 maggio 2021) Il monologo di Pio e Amedeo nell'ultima puntata di 'Felicissima Sera' ha aperto il dibattito sui social. Il loro intento era proprio stimolare la riflessione sul politicamente corretto e su tutte le ... Leggi su leggo (Di sabato 1 maggio 2021) Ildi Pio enell'ultima puntata di '' ha aperto il dibattito sui social. Il loro intento era proprio stimolare la riflessione sul politicamente corretto e su tutte le ...

StefanoGuerrera : ho una sfida per Pio e Amedeo, visto che vogliono dire tutto quello che non si può dire, che provassero anche a bestemmiare stasera - FBiasin : Ho fatto 4 chiacchiere con #PioeAmedeo. Hanno parlato di catcalling, parole proibite, ipocrisia, matrimoni, Donnar… - fanpage : #FelicissimaSera Un monologo molto poco corretto, come avevano promesso #pioeamedeo - CCianniello : RT @fukkkksleep: pio e amedeo ci tengono a sdoganare delle parole che non verranno mai usate come insulti nei loro confronti - sadimalnasr : RT @radio_zek: Pio e Amedeo: “Elencheremo le parole che non si possono più dire in tv come “fr*ci”. Perché la cattiveria non è nella lingua… -