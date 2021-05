Ospedale Cardarelli, partorisce dopo emorragia cerebrale: madre e figlia stanno bene (Di sabato 1 maggio 2021) Storia a lieto fine all’Ospedale Cardarelli di Napoli, dove una 24enne ha partorito una bambina in buona salute, nonostante una emorragia cerebrale con afasia e disturbi motori. All’Ospedale Cardarelli di Napoli una donna, colpita da emorragia cerebrale al quinto mese di gravidanza, ha dato alla luce la sua bimba. La piccola Gioia Maria pesa 3 Leggi su 2anews (Di sabato 1 maggio 2021) Storia a lieto fine all’di Napoli, dove una 24enne ha partorito una bambina in buona salute, nonostante unacon afasia e disturbi motori. All’di Napoli una donna, colpita daal quinto mese di gravidanza, ha dato alla luce la sua bimba. La piccola Gioia Maria pesa 3

