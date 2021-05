Oroscopo Toro, domani 2 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di sabato 1 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 2 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro. Amici del Toro, se speravate in una domenica tranquilla e rilassante, gli astri non sembrano volervi accontentare purtroppo. Alcuni transiti celesti sembrano volersi porre in dissonanza con il vostro segno, seppur possiate ancora contare su un buon numero di influssi che mitigheranno parzialmente gli effetti negativi. Alcuni momenti di puro sconforto e incertezza sembrano potervi colpire nel corso di questa nuvolosa giornata, causandovi notevoli imprevisti talvolta difficili da affrontare. Marte e Plutone ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 1 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 2? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Amici del, se speravate in una domenica tranquilla e rilassante, gli astri non sembrano volervi accontentare purtroppo. Alcuni transiti celesti sembrano volersi porre in dissonanza con il vostro segno, seppur possiate ancora contare su un buon numero di influssi che mitigheranno parzialmente gli effetti negativi. Alcuni momenti di puro sconforto e incertezza sembrano potervi colpire nel corso di questa nuvolosa giornata, causandovi notevoli imprevisti talvolta difficili da affrontare. Marte e Plutone ...

