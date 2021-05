MotoGP in tv, orari GP Spagna 2021: programma FP4 e qualifiche, streaming TV8, DAZN e Sky (Di sabato 1 maggio 2021) Tutto pronto a Jerez de la Frontera per un sabato ad alta tensione sul circuito intitolato ad Angel Nieto, che si appresta ad ospitare la terza sessione di prove libere e soprattutto le qualifiche del Gran Premio di Spagna 2021, quarto round stagionale del Motomondiale. In MotoGP si profila un duello molto acceso per la pole position tra Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, con diversi outsider pronti a piazzare la zampata sul giro secco in Q2 per guadagnare un posto per la prima fila in griglia. Marc Marquez, al secondo Gran Premio dal rientro dopo il lungo stop per infortunio, vuole continuare a crescere progressivamente nel tentativo di riavvicinarsi ad uno stato di forma fisica ottimale, ma non sarà semplice entrare nelle prime due file sul time-attack. Grande curiosità in chiave azzurra per vedere le prestazioni ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) Tutto pronto a Jerez de la Frontera per un sabato ad alta tensione sul circuito intitolato ad Angel Nieto, che si appresta ad ospitare la terza sessione di prove libere e soprattutto ledel Gran Premio di, quarto round stagionale del Motomondiale. Insi profila un duello molto acceso per la pole position tra Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, con diversi outsider pronti a piazzare la zampata sul giro secco in Q2 per guadagnare un posto per la prima fila in griglia. Marc Marquez, al secondo Gran Premio dal rientro dopo il lungo stop per infortunio, vuole continuare a crescere progressivamente nel tentativo di riavvicinarsi ad uno stato di forma fisica ottimale, ma non sarà semplice entrare nelle prime due file sul time-attack. Grande curiosità in chiave azzurra per vedere le prestazioni ...

