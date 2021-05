Milan | il proprietario del Leeds | «Elliott prima o poi venderà | vorrei un grande club»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 1 maggio 2021) IldelAndrea Radrizzani ha parlato della possibilità di acquistare in futuro ilAndrea Radrizzani, imprenditore edeldal 2017, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica dove parla anche di. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 SAN FRANCISCO ESOCI O ALLEATI – «Io sono un esperto di media e marketing, loro di gestione di arene e merchandising. Assieme costituiamo un’impresa forte e competente. L’espansione è nelle cose». CERCANDO UNA SQUADRA IN ITALIA – «Oppure in un altro Paese europeo, sì. E stavolta mi piacerebbe un». DUE AO – «Non c’è stato niente, se è questo che vuol sapere. Ma un interesse esiste, ...