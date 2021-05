LIVE Atletica, World Relays 2021 in DIRETTA: 4×100 maschile a Tokyo! Alle Olimpiadi anche la 4×400 femminile (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma di oggi e italiani in gara – Come ci si qualifica Alle Olimpiadi – Gli obiettivi dell’Italia 21.04 Si qualificano per la finale della 4×100 maschile il Brasile, la Germania, l’Olanda, il Ghana, l’Italia, il Sudafrica, il Giappone e la Danimarca. 21.00 Sprint splendido di Filippo Tortu nell’ultimo rettilineo, mettendosi Alle spAlle il sudafricano Akani Simbine che corre i 100 metri regolarmente sotto i dieci secondi. 20.59 FILIPPO TORTUUUUUU!!! L’ITALIA E’ A Tokyo!!! QUALIFICAZIONE NETTA E MERITATA! PRIMO POSTO SPLENDIDO CON 38.44. 20.58 SI PARTE! 20.57 La nazionale che rappresenta l’avversario più credibile per l’Italia è probabilmente il Sudafrica. 20.54 Molto attesa questa staffetta ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma di oggi e italiani in gara – Come ci si qualifica– Gli obiettivi dell’Italia 21.04 Si qualificano per la finale dellail Brasile, la Germania, l’Olanda, il Ghana, l’Italia, il Sudafrica, il Giappone e la Danimarca. 21.00 Sprint splendido di Filippo Tortu nell’ultimo rettilineo, mettendosispil sudafricano Akani Simbine che corre i 100 metri regolarmente sotto i dieci secondi. 20.59 FILIPPO TORTUUUUUU!!! L’ITALIA E’ A!! QUALIFICAZIONE NETTA E MERITATA! PRIMO POSTO SPLENDIDO CON 38.44. 20.58 SI PARTE! 20.57 La nazionale che rappresenta l’avversario più credibile per l’Italia è probabilmente il Sudafrica. 20.54 Molto attesa questa staffetta ...

