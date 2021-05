Le uscite del mese di maggio (Di sabato 1 maggio 2021) Dopo un aprile che ci ha regalato un gustosissimo assaggio di next-gen grazie a Returnal, l'ottima esclusiva PS5 targata Housemarque, maggio continua a proporre almeno una manciata di grandi nomi che faranno gola a diversi giocatori. Protagonista assoluto è sicuramente Resident Evil Village, ottavo capitolo principale della saga horror di Capcom che continua a seguire il filone in prima persona iniziato dall'ottimo Resident Evil 7 e che potrebbe alzare ulteriormente l'asticella di una saga che tra remake e capitoli completamente inediti sembra davvero aver ritrovato se stessa. Ma maggio segna anche il ritorno dell'amatissimo Comandante Shepard! Niente nuovo Mass Effect, quello arriverà in un futuro piuttosto lontano ma intanto godiamoci il ritorno dell'amatissima trilogia originale in Mass Effect Legendary Edition. Un rifacimento che dal punto di vista ... Leggi su eurogamer (Di sabato 1 maggio 2021) Dopo un aprile che ci ha regalato un gustosissimo assaggio di next-gen grazie a Returnal, l'ottima esclusiva PS5 targata Housemarque,continua a proporre almeno una manciata di grandi nomi che faranno gola a diversi giocatori. Protagonista assoluto è sicuramente Resident Evil Village, ottavo capitolo principale della saga horror di Capcom che continua a seguire il filone in prima persona iniziato dall'ottimo Resident Evil 7 e che potrebbe alzare ulteriormente l'asticella di una saga che tra remake e capitoli completamente inediti sembra davvero aver ritrovato se stessa. Masegna anche il ritorno dell'amatissimo Comandante Shepard! Niente nuovo Mass Effect, quello arriverà in un futuro piuttosto lontano ma intanto godiamoci il ritorno dell'amatissima trilogia originale in Mass Effect Legendary Edition. Un rifacimento che dal punto di vista ...

