Kedzierzyn-Trento 3-1 | polacchi campioni | Tabellino e Highlights

ale_garotta : Si infrange il sogno della doppietta italiana nelle Super Finals di @CEVolleyballCL: a Verona è lo @ZAKSAofficial a… - vitasportivait : ?? #CLVolleyM | #SuperFinalsVerona Zaksa Kedzierzyn-Kozle ???? Campione d'Europa! ?????? Nella finale di Verona la form… - pilloledivolley : Champions League: finale amara per Trento. I polacchi dello Zaksa Kedzierzyn Kozle si impongono per 3-1 e conquista… - sportface2016 : LIVE - #Volley Tutto pronto a Verona, #Trento si gioca la Champions League contro i polacchi del Kedzierzyn Kozle (… - sportface2016 : #volley #CLVolleyM #SuperFinalsVerona #Trento-#KedzierzynKozle: i telecronisti Sky per la finale di Champions Lea… -

Ultime Notizie dalla rete : Kedzierzyn Trento

A laurearsi campioni d'Europa in quel di Verona sono i polacchi dello ZaksaKozle , che ... con tre errori consecutivi al servizio dello Zaksa che portanoavanti 7 - 4 a inizio primo ...Niente da fare per Trentino nella finale della Champions League di volley maschile. Il titolo lo conquistano i polacchi del- Kozle che si impongono per 3 - 1 con parziali di 25 - 22, 25 - 22, 20 - 25, 28 - 26.Alla vittoria di Conegliano nella massima competizione europea per club femminile, infatti, non si aggiunge quella di Trentino nel torneo maschile: nella finalissima, gli uomini di Lorenzetti cedono 3 ...Dopo essere andati sotto per 2-0, i trentini sono riusciti a rientrare in partita. Purtroppo nel quarto set hanno ceduto (22-25, 22-25, 25-20, 26-28) ...