Hugin 4500 | ecco il drone che studia il fondo del mare

(Di sabato 1 maggio 2021) La ‘creatura’ dell’azienda italiana Lighthouse può raccogliere dati con una precisione mai raggiunta sinora. Arrivato in Italia l’innovativosubacqueoche l’italiana Lighthouse ha annunciato di avere appena portato nel nostro Paese per realizzare una mappatura deldelcon dati precisi come mai fino ad ora.che cos’è questo gioiello della tecnologia. Nata 30 anni fa a Bologna, Lighthouse da sempre si occupa di geologia e geofisica marina, settori fortemente connessi con la città di dove é nata la geologia marina grazie al geologo e oceanologo Raimondo Selli, così come il termine stesso ‘geologia’ è stato coniato dal bolognese Ulisse Aldrovandi nel XVI secolo. Bologna è naturalmente diventata un collettore di tecnici e professionisti che nella metà ...

Adnkronos

