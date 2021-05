FIGC, Gravina: “Lavoriamo per far ripartire il calcio, non possiamo vivere un altro anno negativo” (Di sabato 1 maggio 2021) Gabriele Gravina fa il punto sulla ripartenza del calcio italiano.Benevento, Nocerino e la salvezza: “Società seria, merita la Serie A. Inzaghi? Mi piace tanto”Il presidente della FIGC si spende ormai dall'inizio dell'emergenza sanitaria per riorganizzare il sistema calcio, fortemente colpito dalle conseguenze che il coronavirus ha portato con sé. Diverse le soluzioni ideate dal numero uno della Federcalcio e dal suo staff, in primissimo luogo, per permettere nuovamente ai tifosi di tornare ad esultare sulle tribune degli stadi. Nonostante non si possa ancora parlare di una vera e propria normalità, sembra che le basi per un futuro più roseo ci siano tutte.VIDEO Serie A, la mossa Champions di Pioli: ecco come potrebbe cambiare il MilanNel corso di una sua visita all'Aquila per un iniziativa ideata ... Leggi su mediagol (Di sabato 1 maggio 2021) Gabrielefa il punto sulla ripartenza delitaliano.Benevento, Nocerino e la salvezza: “Società seria, merita la Serie A. Inzaghi? Mi piace tanto”Il presidente dellasi spende ormai dall'inizio dell'emergenza sanitaria per riorganizzare il sistema, fortemente colpito dalle conseguenze che il coronavirus ha portato con sé. Diverse le soluzioni ideate dal numero uno della Federe dal suo staff, in primissimo luogo, per permettere nuovamente ai tifosi di tornare ad esultare sulle tribune degli stadi. Nonostante non si possa ancora parlare di una vera e propria normalità, sembra che le basi per un futuro più roseo ci siano tutte.VIDEO Serie A, la mossa Champions di Pioli: ecco come potrebbe cambiare il MilanNel corso di una sua visita all'Aquila per un iniziativa ideata ...

