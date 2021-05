Crozza e il monologo sul Recovery fund: “La macchina per gestire i soldi funziona. Basta che poi non la rubino…” (Di sabato 1 maggio 2021) Nella nuova puntata di “Fratelli di Crozza” – in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove – Maurizio Crozza, dopo aver raccontato di aver fatto la prima dose del vaccino, si è soffermato con sul Recovery fund: “Disponiamo di 248 miliardi. Se devi rimettere in sesto la sanità pubblica, in effetti potrebbero tornarci utili. Draghi in Parlamento, l’altro giorno sembrava un bancomat: 70 miliardi per la transizione ecologica, 50 per la digitalizzazione…. Sembra il montepremi della “Lotteria Italia”. “Live streaming ed episodi completi solo su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Nella nuova puntata di “Fratelli di” – in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove – Maurizio, dopo aver raccontato di aver fatto la prima dose del vaccino, si è soffermato con sul: “Disponiamo di 248 miliardi. Se devi rimettere in sesto la sanità pubblica, in effetti potrebbero tornarci utili. Draghi in Parlamento, l’altro giorno sembrava un bancomat: 70 miliardi per la transizione ecologica, 50 per la digitalizzazione…. Sembra il montepremi della “Lotteria Italia”. “Live streaming ed episodi completi solo su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Crozza e il monologo sul Recovery fund: “La macchina per gestire i soldi funziona. Basta che poi non la rubino…” - Affaritaliani : Fratelli di Crozza, monologo sul Recovery Fund: 'Disponiamo di 248 miliardi' - il_Tinto : @Fernando04c Eh è durato poco, infatti ora se lo cerchi è Associazione. Poi quando ho letto del partito mi è venuto… - _W_S_M_ : @WalterNova2 @MarcoSanavia1 @Icios007 E questa è l'immagine che viene venduta all'estero ?????... Poi salta fuori un… - il_Tinto : @AlanPanassiti Mi ricordo del monologo di Crozza sul saluto romano (se non sbaglio) in cui mostrava uno stralcio di… -