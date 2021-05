Crotone-Inter 0-2 | sprint scudetto con Eriksen e Hakimi | Tabellino e classifica

Inter : ?? | THROWBACK Terza sfida allo 'Scida' tra Crotone e Inter ?? Abbiamo scelto 5? perle nerazzurre in Calabria: ve l… - Inter : Ascoltiamo insieme la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Crotone-Inter - FBiasin : #Inter, differenze con il #Crotone: +61 punti. +19 vittorie. -23 sconfitte. +30 gol fatti. -54 gol subiti. Li tem… - serieAnews_com : Vittoria che consegna lo #Scudetto all'#Inter #CrotoneInter - zazoomblog : Inter countdown Scudetto: dopo vittoria contro Crotone manca un solo punto - #Inter #countdown #Scudetto:… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Inter

Il vantaggio dà ancora più fiducia all'e ilsparisce dal campo. Il raddoppio arriva con Lukaku, ma la Var annulla per fuorigioco millimetrico di Perisic in partenza. Ma nel finale l'...... l'di Conte si impone spietata sulla terra di, condannando i calabresi ad una retrocessione a cui mancava solo la matematica, e va a cucirsi lo Scudetto sul petto, se dal divano ...Nell’anticipo della 34ma giornata di Serie A, il Crotone perde in casa 0-2 contro l’Inter e retrocede matematicamente in B regalando agli uomini di Conte l’ennesima vittoria utile per conquistare lo ...Serse Cosmi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Inter e la retrocessione matematica in Serie B. «Dispiace che questa squadra ha dei valori e anche oggi lo abbiamo ...