Chadwick Boseman | il murales dedicato a Black Panther donato all' Ospedale Pediatrico di LA

Il murales King Chad, creato in onore di Chadwick Boseman, è stato ufficialmente donato all'Ospedale Pedriatrico di Los Angeles. Il murales King Chad realizzato in memoria di Chadwick Boseman è stato donato all'Ospedale Pediatrico di Los Angeles. L'opera dell'artista Nikkolas Smith, dal mese di settembre, era esposta negli spazi del Downtown Disney District al Disneyland Resort in ricordo dell'attore che ha perso la vita nel mese di agosto all'età di 43 anni a causa di un cancro al colon. L'opera intitolata King Chad ritraeva Chadwick Boseman e un bambino mentre si salutavano con la posa di Wakanda Forever resa famosa dal film Black

