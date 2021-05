Arisa parla del suo fidanzato Andrea Di Carlo: “Prima stava con un uomo” (Di sabato 1 maggio 2021) Arisa parla DI Andrea DI Carlo La celebre cantante Arisa si è raccontata in un’intervista su Io Donna. Racconta della sua storia con Andrea Di Carlo e di amore “fluido”. LA STORIA D’AMORE CON Andrea Il settimanale Io Donna ha scelto Arisa per la sua ultima copertina insieme ad una lunga intervista. La cantante e coach di Amici 20 ha scelto di parlare anche di questo nuovo momento della sua vita con accanto un nuovo amore. LEGGI ANCHE AMICI 20, ANTICIPAZIONI SETTIMA PUNTATA: I BALLERINI PIÙ AMATI AL BALLOTTAGGIO Arisa sta ormai da sette mesi con Andrea Di Carlo, manager di molti vip dello star system ed è proprio così che i due si sono conosciuti. Inoltre, ha anche ... Leggi su 361magazine (Di sabato 1 maggio 2021)DIDILa celebre cantantesi è raccontata in un’intervista su Io Donna. Racconta della sua storia conDie di amore “fluido”. LA STORIA D’AMORE CONIl settimanale Io Donna ha sceltoper la sua ultima copertina insieme ad una lunga intervista. La cantante e coach di Amici 20 ha scelto dire anche di questo nuovo momento della sua vita con accanto un nuovo amore. LEGGI ANCHE AMICI 20, ANTICIPAZIONI SETTIMA PUNTATA: I BALLERINI PIÙ AMATI AL BALLOTTAGGIOsta ormai da sette mesi conDi, manager di molti vip dello star system ed è proprio così che i due si sono conosciuti. Inoltre, ha anche ...

