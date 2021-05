A 90 giorni dalle Olimpiadi a Tokyo record di contagi: 1050 casi in un giorno (Di sabato 1 maggio 2021) E' a rischio la più grande manifestazione sportiva mondiale, dopo che il Giappone sembra essere nuovamente naufragato nell'emergenza della pandemia. Le Olimpiadi, dopo il rinvio avvenuto nel 2020, ... Leggi su globalist (Di sabato 1 maggio 2021) E' a rischio la più grande manifestazione sportiva mondiale, dopo che il Giappone sembra essere nuovamente naufragato nell'emergenza della pandemia. Le, dopo il rinvio avvenuto nel 2020, ...

CremoniniCesare : In questi giorni, 11 anni fa, usciva #Mondo. La canzone, cantata insieme a @lorenzojova, fu il brano più trasmesso… - Montecitorio : Sandro Pertini e Giuseppe Saragat furono arrestati dalle forze nazifasciste nel carcere romano di Regina Coeli. A 3… - grezam1 : RT @museomiramare: Bentornati a tutti i nostri cari visitatori! Da #oggi il #Museo di #Miramare è nuovamente aperto e vi aspetta tutti i gi… - gianpaelle : #CaliResiste | Durante i giorni di sciopero nazionale la polizia ha attaccato i manifestanti, si contano 8 persone… - mushuquellovero : c'è la scrittura, dio amo scrivere ma non sono ispirata da giorni e non so come fare. c'è anche il disegno, ma anch… -