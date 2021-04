"Una via a Ramelli. E si spegne l'odio" (Di venerdì 30 aprile 2021) di Laura De Benedetti "Intitolare una strada a Sergio Ramelli è un modo per disattivare l'odio: ciascuna parte politica capisce che la propria vittima è riconosciuta come parte della democrazia". Lo ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 30 aprile 2021) di Laura De Benedetti "Intitolare una strada a Sergioè un modo per disattivare l': ciascuna parte politica capisce che la propria vittima è riconosciuta come parte della democrazia". Lo ...

Advertising

matteosalvinimi : Infinita tristezza per questa notizia, lo sport italiano è in lutto. Un pensiero e, per chi crede, una preghiera pe… - lucianonobili : Negli USA Trump voleva curare il #Covid con iniezioni di candeggina. Poi è arrivato @JoeBiden e con lui una seria c… - SkyTG24 : Momenti di tenerezza tra una foca grigia e un sub che da oltre vent'anni si immerge nella stessa zona:… - Toni03890305 : RT @AlessandraOdri: Io sto con il #gioielliere di Grinzane Cavour. Visto che in passato aveva già subito una rapina(era stato picchiato, i… - Toniapatty : RT @AlessandraOdri: Io sto con il #gioielliere di Grinzane Cavour. Visto che in passato aveva già subito una rapina(era stato picchiato, i… -