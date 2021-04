Una startup è a caccia di progetti contro l’odio online (Di venerdì 30 aprile 2021) Chi Odia Paga, la piattaforma web che mette a disposizione gratuitamente una funzionalità per scoprire se si è vittime di un reato legato all’odio online (fonte: Chi Odia Paga)Chi Odia Paga, azienda legaltech che combatte l’odio online, lancia la terza edizione di “Una Buona Causa”. Da oggi, 3 maggio, quindi, le associazioni possono candidare i loro progetti finalizzati a combattere l’odio online, tramite attività di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione. Con “odio online” si intendono problematiche di grande attualità come hate speech, revenge porn, cyber-stalking e cyberbullismo. Dopo il successo delle prime due call, che si sono concluse con successo con l’overfunding di “New Wild Web” (spettacolo teatrale sul cyberbullismo che ha raccolto ... Leggi su wired (Di venerdì 30 aprile 2021) Chi Odia Paga, la piattaforma web che mette a disposizione gratuitamente una funzionalità per scoprire se si è vittime di un reato legato al(fonte: Chi Odia Paga)Chi Odia Paga, azienda legaltech che combatte, lancia la terza edizione di “Una Buona Causa”. Da oggi, 3 maggio, quindi, le associazioni possono candidare i lorofinalizzati a combattere, tramite attività di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione. Con “odio” si intendono problematiche di grande attualità come hate speech, revenge porn, cyber-stalking e cyberbullismo. Dopo il successo delle prime due call, che si sono concluse con successo con l’overfunding di “New Wild Web” (spettacolo teatrale sul cyberbullismo che ha raccolto ...

