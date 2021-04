Stasera in tv, 30 aprile 2021: Felicissima sera e Top Dieci (Di venerdì 30 aprile 2021) I palinsesti televisivi di venerdì 30 aprile 2021 sono ricchi e prevedono programmi per tutti i gusti: intrattenimento, film e serie. Cosa guardare Stasera in tv? Stasera in TV 30 aprile 2021 La programmazione serale di venerdì 30 aprile 2021 è vasta e vede andare in scena titoli per tutti i gusti. Rai1 offre la seconda puntata di Top Dieci. Canale 5 propone il terzo e ultimo appuntamento con Felicissima sera, show di Pio e Amedeo. Quanti desiderano trascorrere la serata con un programma d'informazione, possono optare per Propaganda Live su La7 o Quarto grado su Rete 4. Se, invece, avete voglia di godervi un bel film horror, potete ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 30 aprile 2021) I palinsesti televisivi di venerdì 30sono ricchi e prevedono programmi per tutti i gusti: intrattenimento, film e serie. Cosa guardarein tv?in TV 30La programmazionele di venerdì 30è vasta e vede andare in scena titoli per tutti i gusti. Rai1 offre la seconda puntata di Top. Canale 5 propone il terzo e ultimo appuntamento con, show di Pio e Amedeo. Quanti desiderano trascorrere lata con un programma d'informazione, possono optare per Propaganda Live su La7 o Quarto grado su Rete 4. Se, invece, avete voglia di godervi un bel film horror, potete ...

Advertising

sandrogozi : ?? 30 aprile ?? ore 17 Avete tanto sentito parlare della Conferenza sul Futuro dell'Europa ma non vi è chiaro quali… - teatroallascala : Stasera alle ore 18 celebriamo il 25 aprile con un concerto organizzato dalla sezione ANPI Teatro alla Scala. In pr… - tea_4two : RT @CorriereCitta: Quarto Grado, stasera in tv: Denise Pipitone e il caso di Ciro Grillo, cosa vedremo venerdì 30 aprile #quartogrado https… - astrotau : RT @sandrogozi: ?? 30 aprile ?? ore 17 Avete tanto sentito parlare della Conferenza sul Futuro dell'Europa ma non vi è chiaro quali siano i… - zetagram : Stasera alle ore 17,30 (venerdi 30 aprile 2021) andrà in scena la nostra super live su tutti i canali social contem… -