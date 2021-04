Schwoch: “Napoli, Gattuso difficilmente torna sui suoi passi” (Di venerdì 30 aprile 2021) Schwoch: Gattuso e’ stato messo in discussione prima del dovuto, ad oggi mi sembra difficile che possa restare sulla panchina del Napoli, conoscendo il suo carattere. difficilmente torna indietro sulle sue decisioni Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista a “NapoliMagazine.Com” per parlare del Napoli, di Gatuso e di altro. Queste le sue parole: SU TORINO – Napoli “Il Napoli, contro il Torino, è partito subito bene. L’aspetto migliore e’ stato l’approccio alla gara. Hanno trovato subito due gol con Bakayoko e Osimhen. Considerando le occasioni avute, e i pali centrati da Zielinski e Insigne, il punteggio finale poteva essere anche piu’ ampio. Ho sempre rimarcato ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 30 aprile 2021)e’ stato messo in discussione prima del dovuto, ad oggi mi sembra difficile che possa restare sulla panchina del, conoscendo il suo carattere.indietro sulle sue decisioni Stefan, ex attaccante del, ha rilasciato un’intervista a “Magazine.Com” per parlare del, di Gatuso e di altro. Queste le sue parole: SU TORINO –“Il, contro il Torino, è partito subito bene. L’aspetto migliore e’ stato l’approccio alla gara. Hanno trovato subito due gol con Bakayoko e Osimhen. Considerando le occasioni avute, e i pali centrati da Zielinski e Insigne, il punteggio finale poteva essere anche piu’ ampio. Ho sempre rimarcato ...

Advertising

FcInterNewsit : Schwoch: 'Se il Napoli non avesse avuto tutti quegli infortuni avrebbe potuto giocarsi lo scudetto con l’Inter' - 100x100Napoli : #Schwoch è del parere che il #Napoli senza infortuni avrebbe potuto lottare per il titolo con l'#Inter. - SiamoPartenopei : Schwoch: 'De Laurentiis ha scaricato Gattuso. Stravedo per un giocatore del Napoli' - cn1926it : #Schwoch sul rinnovo di #Insigne: “Vuole restare nella sua città, ma al momento la priorità è un’altra” - cn1926it : #Schwoch: “#Osimhen deve crescere, ma ha qualità importanti. Il #Napoli non deve commettere lo stesso errore fatto… -