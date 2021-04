Ritiro dall’Afghanistan? Occhio… L’avviso di Clinton e Rice (Di venerdì 30 aprile 2021) A fine marzo il capo del Pentagono Lloyd Austin è stato il primo membro dell’amministrazione statunitense a fare visita in Afghanistan dopo l’annuncio del presidente Joe Biden del Ritiro delle truppe l’11 settembre prossimo – una data simbolica visto che sarà il ventesimo anniversario dall’attentato alle Torri gemelle. Politico ha raccontato le discussioni alla Casa Bianca, al dipartimento di Stato e alla Difesa sul Ritiro sottolineando come il ruolo principale di Austin – “ancora un po’ un outsider rispetto alla ristretta cerchia di consigliere di lunga data di Biden, che comprende il segretario di Stato Antony Blinken e il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan” – sia stato quello di attuare i piani del presidente e di tenere a badare i capi di stato maggiore. “Gli esperti sostengono che Biden abbia scelto Austin come capo del Pentagono ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 aprile 2021) A fine marzo il capo del Pentagono Lloyd Austin è stato il primo membro dell’amministrazione statunitense a fare visita in Afghanistan dopo l’annuncio del presidente Joe Biden deldelle truppe l’11 settembre prossimo – una data simbolica visto che sarà il ventesimo anniversario dall’attentato alle Torri gemelle. Politico ha raccontato le discussioni alla Casa Bianca, al dipartimento di Stato e alla Difesa sulsottolineando come il ruolo principale di Austin – “ancora un po’ un outsider rispetto alla ristretta cerchia di consigliere di lunga data di Biden, che comprende il segretario di Stato Antony Blinken e il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan” – sia stato quello di attuare i piani del presidente e di tenere a badare i capi di stato maggiore. “Gli esperti sostengono che Biden abbia scelto Austin come capo del Pentagono ...

