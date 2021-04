Monte Meron | tragedia al raduno in Israele | le vittime sono ultraortodossi e antisionisti della setta di Toldos Aharon Hassidic

Advertising

SkyTG24 : Israele, calca a evento religioso sul Monte Meron: oltre 44 morti e 150 feriti. FOTO - MediasetTgcom24 : Israele, si aggrava bilancio incidente monte Meron: almeno 44 morti #monteMeron - shalomroma : Un primo bilancio che vede almeno 44 morti e oltre 150 feriti di cui molti in gravi condizioni. #Meron - Marialuisamean1 : Israele, Monte Meron: Dozzine di morti in schiacciamento all'evento di Lag B'Omer - CNN - HuffPostItalia : Israele, tragedia al pellegrinaggio sul monte Meron: le drammatiche immagini della folla in fuga (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Monte Meron

ARTICOLO - Tragedia suldurante un evento religioso: almeno 44 morti e oltre 100 feriti ARTICOLO - Massimo Bossetti, la lettera a pochi giorni dall'udienza sui reperti: "Verrà fuori che ...Ci sono 44 e 150 feriti nel bilancio provvisorio della tragedia accaduta durante una cerimonia ortodossa , stanotte sul, in . Sei persone versano in condizioni critiche, 18 in condizioni ...In Israele sul monte Meron si stava celebrando la festività ebraica di Lag ba-Omer. Alcune persone sono scivolate dalle tribune dando vita a una fuga di massa durante la quale molti sono rimasti schia ...In Israele le grandi celebrazioni per la festa di Lag B'Omer, a monte Meron, si sono trasformate in tragedia. 44 persone sono morte schiacciate dalla calca e oltre 150 fedeli sono rimasti feriti. Tra ...