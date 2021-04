L'esperto reale Larcombe: "Il principe Harry è pentito e imbarazzato per l'intervista a Oprah Winfrey" (Di venerdì 30 aprile 2021) Il principe Harry ”è ormai pentito e imbarazzato” per l’intervista shock rilasciata insieme alla moglie Meghan Markle a Oprah Winfrey. Ad affermarlo è Duncan Larcombe, esperto reale e autore del libro Prince Harry: The Inside Story. Interpellato dal tabloid Closer, Larcombe ha detto: “Harry era ferito e arrabbiato per come la Famiglia reale aveva trattato sua moglie e ha sfruttato l’intervista a Oprah Winfrey per esprimere tutto il suo rancore”. Ma, secondo l’esperto, ora il principe si sarebbe pentito dei toni e delle modalità utilizzate per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 aprile 2021) Il”è ormai” per l’shock rilasciata insieme alla moglie Meghan Markle a. Ad affermarlo è Duncane autore del libro Prince: The Inside Story. Interpellato dal tabloid Closer,ha detto: “era ferito e arrabbiato per come la Famigliaaveva trattato sua moglie e ha sfruttato l’per esprimere tutto il suo rancore”. Ma, secondo l’, ora ilsi sarebbedei toni e delle modalità utilizzate per ...

