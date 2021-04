«La Regina degli Scacchi», Anya Taylor-Joy apre a una seconda stagione (Di venerdì 30 aprile 2021) Scott Frank, creatore e regista de La Regina degli Scacchi, ha detto chiaro di non aver alcuna intenzione di proseguire oltre con la narrazione di Beth Harmon. «Non vedo una seconda stagione», è stato il commento lapidario, cui Anya Taylor-Joy ha voluto dare una propria, personale replica. «Sarebbe stupido da parte mia opporre un: “Non ci sarà mai una seconda stagione”», ha detto, intervistata da Elle Usa, vagheggiando di un futuro lontano e potenziale, in cui, «Quando avrò quarant’anni, Frank mi chiederà: “Come vedi tutto questo? Vorresti tornare indietro?”». Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 aprile 2021) Scott Frank, creatore e regista de La Regina degli Scacchi, ha detto chiaro di non aver alcuna intenzione di proseguire oltre con la narrazione di Beth Harmon. «Non vedo una seconda stagione», è stato il commento lapidario, cui Anya Taylor-Joy ha voluto dare una propria, personale replica. «Sarebbe stupido da parte mia opporre un: “Non ci sarà mai una seconda stagione”», ha detto, intervistata da Elle Usa, vagheggiando di un futuro lontano e potenziale, in cui, «Quando avrò quarant’anni, Frank mi chiederà: “Come vedi tutto questo? Vorresti tornare indietro?”».

