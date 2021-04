Israele | calca al raduno degli ebrei ultraortodossi sul Monte Meron | almeno 45 morti e 150 feriti Netanyahu | “Disastro terribile”

(Di venerdì 30 aprile 2021) Unadensissima, la folla di pellegriniche si avvicina alla tomba del saggio rabbino Shimon Bar Yohai del II secolo, che rivelò il segreti della kabbalah, cuore del misticismo ebraico. Poi, intorno all’una di notte, alcuni che scivolano causa sovraffollamento, forse per il cedimento di una tribuna, altri che li travolgono o fuggono. Ilebraico di Lag ba-Omer (che ricorda la ribellione ebraica del 132 d.C contro le legioni romane), il primo grande evento autorizzato dall’emergenza coronavirus al quale quest’anno hanno partecipato più di centomila persone, è finito in tragedia. Sono45 le persone morte – tra le quali ci sono anche bambini -, e oltre 150 isul, in Galilea. Appartenevano tutti alla ...

Sono almeno 44 le persone che hanno perso la vita e 150 quelle che sono rimaste ferite a causa di unache si è creata durante l'evento religioso di Lag b'Omer al Monte Meron, in. Tra le vittime ci sono anche bambini. Il primo ministro israeliano parla di 'un disastro terribile' ...... che ieri sera si trovava sul monte Meron, in Galilea, dove laprovocata dal crollo delle ... 'Il raduno di ieri sera', racconta, ' era il primo evento di massa inda quando, grazie al ...Milano, 30 apr. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato il Monte Meron, dove sono morte almeno 44 persone e 150 sono rimaste ferite durante una calca avvenuta nel cors ...Roma, 30 apr - Sono almeno 45 le persone decedute sul monte Meron, in Israele, in un incidente avvenuto intorno alla mezzanotte. Come riportano i media israeliana, le vittime sono rimaste schiacciate ...