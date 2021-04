Il giorno in cui Maduro stava per scappare dal Venezuela (Di venerdì 30 aprile 2021) Il 30 aprile del 2019, i Venezuelani si sono svegliati di soprassalto con la notizia della fuga dell’oppositore Leopoldo López. L’ex sindaco di un municipio di Caracas, volto dei prigionieri politici del regime di Nicolás Maduro, era riuscito a scappare dagli agenti di sicurezza che lo sorvegliano mentre era agli arresti domiciliari. López incontrò fuori da una base militare Juan Guaidó, leader del Parlamento Venezuelano, nominato in seguito presidente ad interim del Paese sudamericano. L’annuncio era deciso: il governo di Maduro era finito, le forze armate erano invitate alla ribellione. Secondo i servizi americani, un aereo era pronto sulla pista di decollo per trasportare Maduro a Cuba. Due anni dopo, Maduro è ancora a Miraflores, il palazzo del governo ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 aprile 2021) Il 30 aprile del 2019, ini si sono svegliati di soprassalto con la notizia della fuga dell’oppositore Leopoldo López. L’ex sindaco di un municipio di Caracas, volto dei prigionieri politici del regime di Nicolás, era riuscito adagli agenti di sicurezza che lo sorvegliano mentre era agli arresti domiciliari. López incontrò fuori da una base militare Juan Guaidó, leader del Parlamentono, nominato in seguito presidente ad interim del Paese sudamericano. L’annuncio era deciso: il governo diera finito, le forze armate erano invitate alla ribellione. Secondo i servizi americani, un aereo era pronto sulla pista di decollo per trasportarea Cuba. Due anni dopo,è ancora a Miraflores, il palazzo del governo ...

