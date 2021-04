I bambini abitano il territorio (Di venerdì 30 aprile 2021) (di Alessandro De Bon – responsabile comunicazione progetto Luoghi e Nonluoghi – ) Luoghi e Nonluoghi. A due anni dall’inizio di questo cammino condiviso, collegiale, tra realtà del territorio capaci di parlare la stessa lingua, quella dell’educazione e dunque della cultura, è quasi surreale, se non incredibile, pensare a quel nome scelto per battezzare il progetto: Luoghi e Nonluoghi - , progetto selezionato dall’Impresa Sociale Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. In una folata della storia, improvvisa e inevitabile, tutto ha assunto un altro significato, i luoghi si sono svuotati e i Nonluoghi sono diventati casa, volenti o nolenti. I Luoghi della cultura vuoti, i Nonluoghi dell’universo digitale pieni. In questo ribaltamento semantico, nei pochi mesi che hanno rivoluzionato parole e azioni, il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 aprile 2021) (di Alessandro De Bon – responsabile comunicazione progetto Luoghi e Nonluoghi – ) Luoghi e Nonluoghi. A due anni dall’inizio di questo cammino condiviso, collegiale, tra realtà delcapaci di parlare la stessa lingua, quella dell’educazione e dunque della cultura, è quasi surreale, se non incredibile, pensare a quel nome scelto per battezzare il progetto: Luoghi e Nonluoghi - , progetto selezionato dall’Impresa Sociale Con inell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. In una folata della storia, improvvisa e inevitabile, tutto ha assunto un altro significato, i luoghi si sono svuotati e i Nonluoghi sono diventati casa, volenti o nolenti. I Luoghi della cultura vuoti, i Nonluoghi dell’universo digitale pieni. In questo ribaltamento semantico, nei pochi mesi che hanno rivoluzionato parole e azioni, il ...

Advertising

HuffPostItalia : I bambini abitano il territorio - GuiducciMartina : @MilaSpicola Trascorrere l'estate vicino al mare non eccome passarla in montagna o nella Pianura Padana; vivere in… - lukealb : RT @EScienza: Chi vola sopra le montagne? Chi abita sotto il mare? Chi vive in cima agli alberi e chi scava la sua tana tra le radici? Alza… - EScienza : Chi vola sopra le montagne? Chi abita sotto il mare? Chi vive in cima agli alberi e chi scava la sua tana tra le ra… - CieloItinerante : Bellissima iniziativa che porta i bambini in un viaggio alla scoperta delle meraviglie dell’ecosistema marino e dei… -

Ultime Notizie dalla rete : bambini abitano La verità, vi prego, sulla pasta Grazie alla pasta e al suo sapore, insegniamo ai bambini ad amare le verdure, associandole a ... Pasta, amica del microbiota Il microbiota è l'insieme di tutti i microrganismi che abitano il nostro ...

L'orto didattico ricomincia con una storia e tanto entusiasmo I bambini hanno, scavato, toccato, odorato la terra, conosciuto gli insetti che la abitano. Hanno pacciamato con la paglia, imparato da dove viene il concime, seminato e annaffiato 'L'orto non è fine ...

I bambini abitano il territorio L'HuffPost I bambini abitano il territorio In una folata della storia, improvvisa e inevitabile, tutto ha assunto un altro significato, i luoghi si sono svuotati e i Nonluoghi sono diventati casa ...

Studio epidemiologico Viadana3: servono più aree verdi e meno inquinanti L’indicazione: ridurre il traffico veicolare e le stufe a pellet. Ricci: i risultati pesino nello stabilire misure di prevenzione ...

Grazie alla pasta e al suo sapore, insegniamo aiad amare le verdure, associandole a ... Pasta, amica del microbiota Il microbiota è l'insieme di tutti i microrganismi cheil nostro ...hanno, scavato, toccato, odorato la terra, conosciuto gli insetti che la. Hanno pacciamato con la paglia, imparato da dove viene il concime, seminato e annaffiato 'L'orto non è fine ...In una folata della storia, improvvisa e inevitabile, tutto ha assunto un altro significato, i luoghi si sono svuotati e i Nonluoghi sono diventati casa ...L’indicazione: ridurre il traffico veicolare e le stufe a pellet. Ricci: i risultati pesino nello stabilire misure di prevenzione ...