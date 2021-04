Golf | Nicolai Von Dellingshausen vola al Tenerife Open 2021 Risale Edoardo Molinari | quattro azzurri passano il taglio

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 aprile 2021) Si è da pochissimo portato a conclusione il secondo giro del, che si pone a metà nel novero dei tre tornei che, alle Canarie, ravvivano l’European Tour in questo periodo. Al comando si porta il tedescoVon, uno degli uomini nuovi del circuito continentale nonostante i suoi 28 anni. Per lui otto birdie, un bogey e la perla dell’eagle alla buca 18 che lo porta a -16 per quanto riguarda il complesso dell’evento. Recupera cinque posti, e sale dunque al secondo, lo spagnolo Pep Angles con il suo -7 (giro bogey free) che lo mantiene a tre colpi dal capoclassifica, ma la vera grande scalata la piazza lo scozzese Scott Jamieson, che grazie a un monumentale -10 riesce a rimontare 52 posti e a diventare terzo insieme all’altro iberico Eduard Rousaud, al finlandese Kalle ...