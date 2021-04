Gianni Morandi confessa: "Non tornerò a suonare prima dell'autunno" (Di venerdì 30 aprile 2021) Il cantautore, sempre più impegnato nella fisioterapia per tornare a muovere la mano destra, ha svelato come procede la sua riabilitazione rispondendo ai follower sulla sua pagina Facebook Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 aprile 2021) Il cantautore, sempre più impegnato nella fisioterapia per tornare a muovere la mano destra, ha svelato come procede la sua riabilitazione rispondendo ai follower sulla sua pagina Facebook

Advertising

GammaStereoRoma : Gianni Morandi - Grazie A Tutti - radioplaytime : #rdadioplaytime: Fabio Rovazzi (feat. Gianni Morandi) - Fabio Rovazzi feat Gianni Morandi - Mcaroll391 : Il modo in cui la seconda volta sembri dire Gianni e io penso a morandi - agraxiaaa : RT @obviouvs: giulia viene apprezzata da ballerini famosi in italia che la repostano nelle loro storie, le mettono like o le commentano i p… - sangiuliaviamo : RT @obviouvs: giulia viene apprezzata da ballerini famosi in italia che la repostano nelle loro storie, le mettono like o le commentano i p… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi "Non tornerò a suonare prima dell'autunno" Il sorriso stampato sul volto, un bicchiere di vino nella mano sinistra e quella frase che sa di positività: "Quello che non fa una mano, lo fa l'altra... ". Gianni Morandi continua ad aggiornare i suoi fan attraverso i social network e risponde a molti dei suoi sostenitori che, ogni giorno, gli fanno sentire il loro affetto in questo difficile e lento ...

Immunizzare tutta la popolazione con i vaccini? Impariamo dalla Nigeria Suona il telefono. Rispondi e la voce registrata di Gianni Morandi ti dice che il tuo appuntamento per la prima dose di vaccino contro il coronavirus è martedì prossimo. Ti ricordi che qualche mese fa avevi aderito all'iniziativa di immunizzazione ...

Gianni Morandi: "Ho imparato a far tutto con la sinistra" La Repubblica Gianni Morandi confessa: "Non tornerò a suonare prima dell'autunno" Il cantautore, sempre più impegnato nella fisioterapia per tornare a muovere la mano destra, ha svelato come procede la sua riabilitazione rispondendo ai follower sulla sua pagina Facebook ...

"Non tornerò a suonare prima dell'autunno" Il cantautore, sempre più impegnato nella fisioterapia per tornare a muovere la mano destra, ha svelato come procede la sua riabilitazione rispondendo ai follower sulla sua pagina Facebook ...

Il sorriso stampato sul volto, un bicchiere di vino nella mano sinistra e quella frase che sa di positività: "Quello che non fa una mano, lo fa l'altra... ".continua ad aggiornare i suoi fan attraverso i social network e risponde a molti dei suoi sostenitori che, ogni giorno, gli fanno sentire il loro affetto in questo difficile e lento ...Suona il telefono. Rispondi e la voce registrata diti dice che il tuo appuntamento per la prima dose di vaccino contro il coronavirus è martedì prossimo. Ti ricordi che qualche mese fa avevi aderito all'iniziativa di immunizzazione ...Il cantautore, sempre più impegnato nella fisioterapia per tornare a muovere la mano destra, ha svelato come procede la sua riabilitazione rispondendo ai follower sulla sua pagina Facebook ...Il cantautore, sempre più impegnato nella fisioterapia per tornare a muovere la mano destra, ha svelato come procede la sua riabilitazione rispondendo ai follower sulla sua pagina Facebook ...