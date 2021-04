GF Vip, Francesco Monte prosegue la carriera musicale: arriva il duetto con Lee Ryan dei Blue (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo aver appassionato i telespettatori avviando una lovestory con Giulia Salemi al Gf vip 3, Francesco Monte è tornato al centro dell’attenzione mediatica, per un nuovo progetto musicale. Si tratta di una collaborazione che vede il modello protagonista di un duetto con un membro di una popolare boyband inglese, i Blue. In queste ore, non a caso, è stato caricato su YouTube il video del singolo che il tarantino ha realizzato con l’inglese, anticipato da un’intervista esclusiva che Monte ha concesso ad un noto rotocalco. Nell’intervento a mezzo stampo, Francesco non si è risparmiato un curioso aneddoto legato al rapporto instaurato con Lee. Tutto questo e molto altro ancora, vi snoccioliamo nel nostro articolo. Gf vip, Francesco Monte ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo aver appassionato i telespettatori avviando una lovestory con Giulia Salemi al Gf vip 3,è tornato al centro dell’attenzione mediatica, per un nuovo progetto. Si tratta di una collaborazione che vede il modello protagonista di uncon un membro di una popolare boyband inglese, i. In queste ore, non a caso, è stato caricato su YouTube il video del singolo che il tarantino ha realizzato con l’inglese, anticipato da un’intervista esclusiva cheha concesso ad un noto rotocalco. Nell’intervento a mezzo stampo,non si è risparmiato un curioso aneddoto legato al rapporto instaurato con Lee. Tutto questo e molto altro ancora, vi snoccioliamo nel nostro articolo. Gf vip,...

Advertising

Sabrina46016514 : #gregorelli un grande amore ... ah già questo è di due anni fà.. rileggendo le stesse cose mi sono confusa come un… - BakshDark : #gregorelli Dato che so che molti vedono le novità, notizie, specie su Instagram e non si accorgono che sono copia-… - __francesco_0 : c'è troppa aria di grande fratello vip, QUELLO CHE VOGLIO ORA ADESSO SUBITO #isola #tommasozorzi - lillydessi : Cristian e Chanel Totti si sono fidanzati: la reazione di papà Francesco raccontata da Ilary Blasi -… - bionda_fabiana : @LuTheReader Ahhh ma non ho capito perché Francesco con un pasticcere!!! Cioè tipo che il bono invita ospiti “vip”… -