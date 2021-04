Formula 1, Bottas il più veloce nella FP1 a Portimao (Di venerdì 30 aprile 2021) Formula 1, le prove libere del GP del Portogallo. Bottas il più veloce. Leclerc presente, Hamilton in difficoltà. Portimao (PORTOGALLO) – Prima sessione di prove libere del GP del Portogallo che ha visto Valtteri Bottas dare un chiaro segnale agli avversari. Verstappen e Perez in scia, bene Charles Leclerc. Più in difficoltà, invece, Lewis Hamilton quinto a tre decimi dal compagno di squadra. Formula 1, FP1 GP Portogallo: il resoconto Una prima sessione di prove libere che ha visto Valtteri Bottas firmare il miglior crono. Dietro di lui per soli 25 millesimi Max Verstappen. In scia ai primi due sia Sergio Perez e Charles Leclerc, mentre Lewis Hamilton ha fatto registrare un quinto crono a tre decimi dal compagno di squadra. In casa Ferrari più in difficoltà ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 30 aprile 2021)1, le prove libere del GP del Portogallo.il più. Leclerc presente, Hamilton in difficoltà.(PORTOGALLO) – Prima sessione di prove libere del GP del Portogallo che ha visto Valtteridare un chiaro segnale agli avversari. Verstappen e Perez in scia, bene Charles Leclerc. Più in difficoltà, invece, Lewis Hamilton quinto a tre decimi dal compagno di squadra.1, FP1 GP Portogallo: il resoconto Una prima sessione di prove libere che ha visto Valtterifirmare il miglior crono. Dietro di lui per soli 25 millesimi Max Verstappen. In scia ai primi due sia Sergio Perez e Charles Leclerc, mentre Lewis Hamilton ha fatto registrare un quinto crono a tre decimi dal compagno di squadra. In casa Ferrari più in difficoltà ...

