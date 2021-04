Foden contro i 40enni: gli errori di sistema del decadente calcio italiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Phil Foden compirà soltanto il 28 maggio ventuno anni ma vanta già 119 presenze, 28 gol e 21 assist in prima squadra. In Italia ce l’avrebbe fatta? Partiamo da un presupposto: quando il talento è così importante come nel caso di Foden, prima o poi l’opportunità si presenta. Un sistema che funziona protegge la qualità, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 30 aprile 2021) Philcompirà soltanto il 28 maggio ventuno anni ma vanta già 119 presenze, 28 gol e 21 assist in prima squadra. In Italia ce l’avrebbe fatta? Partiamo da un presupposto: quando il talento è così importante come nel caso di, prima o poi l’opportunità si presenta. Unche funziona protegge la qualità, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

santinilore79 : Foden è nato 4 giorni dopo la finale del Real Madrid contro il Valencia di Cuper, nel 2000. Buona notte anche a voi - jeanpauldl1998 : @zvnipat Foden dopo 90' contro Presnel passerà la nottata a meditare su un ritiro prematuro in stile Van Basten. Ma ti vedo fiducioso - oprofondo : @AloneOnTheRopee non posso accettare di vedere quel vegetale fare bene contro Foden - AloneOnTheRopee : Florenzi sicuro sembrerà Beckenbauer contro Foden per umiliarmi -