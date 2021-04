Federico Rossi parla di Paola Di Benedetto: “Prima di conoscerla, le relazioni sono sempre durate un mese o poco” (Di venerdì 30 aprile 2021) Il cantante Federico Rossi si racconta ai microfoni di Radio Bruno dopo l’uscita del singolo Pesche Oggi, venerdì 30 aprile, Federico Rossi si è raccontato ai microfoni di Radio Bruno dopo l’uscita del suo nuovo singolo “Pesche”. Il brano racconta della difficoltà di aprirsi di fronte ad una relazione, nonostante il desiderio di lasciarsi andare e vivere a pieno un sentimento. “Pesche” è quindi una metafora di un evento inaspettato che ha colpito casualmente Federico, rendendolo più aperto verso l’amore. L’artista è ora una persona nuova come se si fosse risvegliata in “un paradiso terrestre” fatto di spiagge e boschi, come mostra il videoclip. Il cantante emiliano ha parlato di come affronta ora le sue relazioni, raccontate anche all’interno del suo ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 30 aprile 2021) Il cantantesi racconta ai microfoni di Radio Bruno dopo l’uscita del singolo Pesche Oggi, venerdì 30 aprile,si è raccontato ai microfoni di Radio Bruno dopo l’uscita del suo nuovo singolo “Pesche”. Il brano racconta della difficoltà di aprirsi di fronte ad una relazione, nonostante il desiderio di lasciarsi andare e vivere a pieno un sentimento. “Pesche” è quindi una metafora di un evento inaspettato che ha colpito casualmente, rendendolo più aperto verso l’amore. L’artista è ora una persona nuova come se si fosse risvegliata in “un paradiso terrestre” fatto di spiagge e boschi, come mostra il videoclip. Il cantante emiliano hato di come affronta ora le sue, raccontate anche all’interno del suo ...

